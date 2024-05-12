Российские военные ударили по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказала, что ВС России ударили по скоплениям техники и личного состава украинской армии, сообщает РИА Новости.
По словам Лебедева, вечером 11 мая взрыв прогремел в пригороде Харькова, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая.
«Взрыв был очень мощный, его хорошо было слышно даже в центре города».
Сергей Лебедев
Координатор николаевского подполья
В направлении, где был слышен взрыв, расположены большой пустырь и несколько лесопарковых зон, проезд гражданским лицам туда закрыт на протяжении нескольких месяцев. Также взрыв прогремел в городе Чугуев. Удар нанесли по пункту временной дислокации ВСУ.
ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине.