Российские военные ударили по складу с беспилотниками в Харькове Происшествия сегодня в 08:56 Фото - © РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что ВС России ударили по району метро «Основа» в Харькове. Целью являлся склад дронов с готовой продукцией и расположение бойцов ВСУ, сообщает РИА Новости.

Лебедев добавил, что удары возле станции метро и в районе промзоны прогремели около 01:00. «По данным сопротивления, удар пришелся в цех готовой продукции БПЛА… второй удар был по месту расположения ВСУ». Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья Координатор уточнил, что точный адрес удара пока неизвестен. ВС России продолжают проведение СВО на Украине.