сегодня в 13:33

Российские военнослужащие отразили восемь контратак украинской армии на территории ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также украинские военные потеряли до 380 военнослужащих.

Российские бойцы в ходе боевых действий поразили танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Также российские военные полностью освободили населенный пункт Очеретино ДНР. Бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским подразделениям.

В ходе военных действий бойцы уничтожили гаубицу М777 и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab.