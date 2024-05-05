Российские военные отразили восемь контратак ВСУ
Российские военные полностью освободили населенный пункт Очеретино ДНР
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Российские военнослужащие отразили восемь контратак украинской армии на территории ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также украинские военные потеряли до 380 военнослужащих.
Российские бойцы в ходе боевых действий поразили танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты и три пикапа.
Также российские военные полностью освободили населенный пункт Очеретино ДНР. Бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским подразделениям.
В ходе военных действий бойцы уничтожили гаубицу М777 и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab.