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Российские силы освободили село Синьковка под Харьковом

Российские силы освободили село Синьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны

"В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике.

За прошедшую неделю российскими военным удалось освободить Орловку, Николаевку, Камышевку и Новожеланное в ДНР.