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Военные РФ нанесли 25 ударов по объектам инфраструктуры Украины за неделю

Российские военные за последнюю неделю нанесли 25 ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные нанесли удары с помощью высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

Также были нанесены удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, местам хранения ракет и боеприпасов, по цехам производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Были поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.