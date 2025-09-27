Российские туристы отравились в люксовом отеле в Турции

В семье из России, отдыхавшей в Турции, на четвертый день у ребенка появились симптомы кишечной инфекции. Ночью у него началась сильная рвота и диарея, температура поднялась до 39,8 градуса.

Мама обратилась в клинику Кемера, но там, как она рассказала, врачи медлили с первой помощью, и ребенок чуть не потерял сознание. Только через 3 часа медики стали капать химраствор, а также они долго не могли сбить температуру.

Только на следующий день юному пациенту стало лучше.

Другие постояльцы Dosinia Luxury Resort поделились, что у них через несколько дней тоже появились аналогичные симптомы. Туристы подозревают, что у них отравление из-за некачественной еды в отеле.

