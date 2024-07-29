сегодня в 14:46

Военный корреспондент Дмитрий Стешин с южно-донецкого направления рассказал, как рота «Терминаторов» уничтожает технику и укрытия ВСУ на передовой, сообщает kp.ru .

Российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) часто используют на переднем крае. «Терминатор» бьет украинскую технику на расстоянии до пяти километров. Но максимальную точность демонстрирует при стрельбе с расстояния 2-3 километра.

На южно-донецком направлении практически каждый выезд «Терминатора» заканчивается ответной атакой со стороны ВСУ. Украинские солдаты стараются «выцеливать» российские БМПТ даже если рядом есть другие цели.

«За нами охотятся специально, нормально мы им соли подкидываем», — приводит Стешин слова наводчика-оператора «Терминатора» с позывным «Столин».

БМПТ успели проявить себя в Авдеевке, поделился информацией с военкором другой солдат — «Курган». С помощью «Терминатора» российские солдаты в плотной городской застройке «разбирали любое сооружение и укрытие» ВСУ.

Ранее стало известно, что военнослужащие ЦВО осваивают боевые машины поддержки танков. Подготовку проводят на специальном полигоне в тыловом районе зоны СВО.