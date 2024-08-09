сегодня в 20:22

Российские средства ПВО сбили 4 ракеты и 4 БПЛА ВСУ в Курской области

Так, около 19:00 по московскому времени дежурные системы ПВО сбили вражеские БПЛА самолетного типа, которые пытались атаковать российские объекты.

Было ликвидировано четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области.

Об этом сообщил также врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. По его словам, были уничтожены четыре вражеские ракеты и четыре БПЛА самолетного типа.

Смирнов поблагодарил бойцов ПВО и пограничников.