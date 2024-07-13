Российские силы уничтожили завод по производству взрывчатых веществ ВСУ

Кроме того, были поражены скопления военнослужащих и военной техники противника в 136 районах на СВО, а также принадлежавшая украинцам радиолокационная станция П-18.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Средства ПВО за сутки сбили 2 ракеты ATACMS, ракету ЗРК С-200, переделанную под стрельбу по наземным целям, а также 6 снарядов HIMARS и 17 беспилотников.

Всего с начала СВО украинская сторона потеряла 627 самолетов, 277 вертолетов, 27 553 БПЛА, 547 ЗРК, 16 567 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин РСЗО, 11 834 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 637 единиц специальной военной автотехники.