Российские школьники слепили гигантский пенис у памятника герою ВОВ

В школах Калужской области проведут воспитательные беседы с детьми после того, как ученики из Малоярославца слепили большой снежный пенис у памятника пограничнику Василию Петрову. Ситуация дошла до главы администрации района, сообщает «Подъем» .

Ранее один из жителей Малоярославца сфотографировал «членовика» на фоне памятника пограничнику Петрову, погибшему в первый день Великой Отечественной войны во время обороны границы. Горожанин возмутился скульптурой и призвал наказать ее авторов.

Вскоре поведение детей осудил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов, но позже удалил свой пост из соцсетей. По словам чиновника, он не захотел хранить у себя в профиле «нецензуру».

«Город воинской славы, тем более в сквере пограничников, патриотизм должен быть, а ребята вот такое лепят, ну это неправильно, некрасиво», — сказал Парфенов.

По словам районного руководителя, после этой ситуации он поручил провести в школах воспитательные беседы и проводить больше мероприятий патриотической направленности.