Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ в Херсонской области

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Морские пехотинцы ликвидировали украинскую ДРГ на острове реки Днепр в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ходе разведки на одном из островов дельты Днепра в Херсонской области была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» уничтожил личный состав и лодки диверсантов.

Уточняется, что операцию произвели бойцы группировки войск «Днепр».