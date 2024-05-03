Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ в Херсонской области
Морские пехотинцы ликвидировали украинскую ДРГ в Херсонской области
Морские пехотинцы ликвидировали украинскую ДРГ на острове реки Днепр в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В ходе разведки на одном из островов дельты Днепра в Херсонской области была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» уничтожил личный состав и лодки диверсантов.
Уточняется, что операцию произвели бойцы группировки войск «Днепр».