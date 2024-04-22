Российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

сегодня в 09:21

Экипаж танка Т-90М группировки войск «Центр» поразил украинский опорный пункт и бронетехнику на авдеевском направлении СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы получили координаты цели от расчета разведывательного дрона, после чего выдвинулись на огневую позицию. Ее заранее подготовили.

Военнослужащие поразили все цели ВСУ при помощи 125-мм осколочно-фугасных снарядов.

ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине.