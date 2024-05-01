сегодня в 12:39

Российские бойцы ударили по местам расположения ВСУ в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар авиабомбой по местам расположения бойцов ВСУ на северной окраине Харькова, сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, скорее всего удар пришелся по Большой Даниловке. В этом секторе на северной окраине Харькова вдоль объездной дороги находятся украинские военные.

ВС России продолжают проведение СВО по указу президента РФ Владимира Путина.