Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Авдеевкой
Расчет самоходки сорвал ротацию украинским боевикам
Расчет российской самоходки сорвал ротацию украинским боевикам и уничтожил полевой склад боеприпасов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» использовали данные разведки.
«Благодаря корректировке огня с беспилотного летательного аппарата, артиллеристы нанесли точные удары из 152-мм орудия по пехоте противника и поразили замаскированный полевой склад боеприпасов ВСУ», — сказано в сообщении.
После завершения стрельбы артиллеристы сменили позицию.