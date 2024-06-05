Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Авдеевкой

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Расчет российской самоходки сорвал ротацию украинским боевикам и уничтожил полевой склад боеприпасов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» использовали данные разведки.

«Благодаря корректировке огня с беспилотного летательного аппарата, артиллеристы нанесли точные удары из 152-мм орудия по пехоте противника и поразили замаскированный полевой склад боеприпасов ВСУ», — сказано в сообщении.

После завершения стрельбы артиллеристы сменили позицию.