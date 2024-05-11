Российские артиллеристы уничтожили американскую гаубицу

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Российский расчет самоходки «Мста-СМ2» уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Расчет артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили выявленную бронетехнику.

В числе уничтоженной техники — орудие полевой артиллерии М777 на купянском направлении СВО, указано в публикации.

«Работаем по живой силе, легкобронированной технике, по образцам западных и советских буксируемых орудий. Из знаковых были самоходная артустановка 2С1 „Гвоздика“, западная гаубица М777», — рассказал военнослужащий расчета.