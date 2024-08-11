сегодня в 12:37

Российская ПВО сбила два воздушных шара противника в Курской области

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области ликвидированы два малоразмерных воздушных шара ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в районе 10:30 в воскресенье.

Кроме того, были уничтожены три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Таким образом, российские военные не дали ВСУ совершить террористические атаки.

С 6 августа противник активно обстреливает и атакует территорию Курской области. Удары приходятся на гражданские объекты и мирное население. Российские военные выдавливают ВСУ с приграничной территории региона, уничтожая бойцов и военную технику.