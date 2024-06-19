Российская авиация отработала по позициям ВСУ

сегодня в 05:40

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака была осуществлена неуправляемыми авиационными ракетами.

«Передовой авиационных наводчик доложил, что поразили на оценку отлично. Вернулись на аэродром посадки без потерь!» — рассказал об операции пилот Су-25 Александр.

Сообщается, что в ходе удара была уничтожена военная техника и личный состав врага.