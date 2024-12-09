«Два майора»: на российской базе в Хмеймиме готовятся к возможному бою с «ХТШ»

Российские бойцы на военной базе в Хмеймиме (провинция Латакия, Сирия) заняли позиции в ожидании возможного столкновения с группировкой «ХТШ», утверждают «Два майора» . По данным ресурса, есть информация о планах сирийцев «пощупать оборону нашей базы». Официально эти сведения не подтверждались.

«Приняты меры светомаскировки, личный состав занял позиции», — утверждает канал.

Ранее в Кремле заявили, что говорить о продолжении функционирования российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе преждевременно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот вопрос будет решаться исходя из позиции нового руководства Сирии.

Ранее Башар Асад покинул пост президента Сирии после того, как власть в стране захватила вооруженная оппозиция. Политик получил политическое убежище в России.