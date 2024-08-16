Российская армия уничтожила истребитель Су-27 и три боевые машины РСЗО HIMARS

ВС РФ уничтожили на аэродроме базирования истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины РСЗО HIMARS производства США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары по цели были нанесены артиллерией группировок войск ВС РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками.

За неделю уничтожены 543 БпЛА, реактивный заряд Vampire чешского производства, вертолет Ми-8 ВС Украины, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США и «Бук-М1», 70 реактивных снарядов HIMARS производства США, 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, восемь тактических ракет «Точка-У». В плен сдались 57 украинских военнослужащих.

Также за неделю черноморский флот и ВКС России ликвидировали три безэкипажных катера ВСУ и повредили еще один. Ночью средства ПВО ликвидировали 12 ракет ATACMS, которые собирались совершить групповой удар по Крымскому мосту.

Всего с начала СВО противник потерял 17 307 танков и других боевых бронированных машин, 638 самолетов, 279 вертолетов, 24 833 единицы специальной военной автомобильной техники, 30 050 дронов, 569 ЗРК, 1 406 боевых машин РСЗО, 13 295 орудий полевой артиллерии и минометов.