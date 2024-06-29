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Российская армия поразила установки ракетного комплекса С-300ПС

Происшествия

Фото - © РИА Новости

ВС России уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Также российская армия поразила пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВСУ, 119 дронов, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

ВС России нанесли поражение десяти реактивным нарядам HIMARS производства США.

Российская армия продолжает проведение спецоперации