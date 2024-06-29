Российская армия поразила установки ракетного комплекса С-300ПС
Фото - © РИА Новости
ВС России уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Также российская армия поразила пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВСУ, 119 дронов, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
ВС России нанесли поражение десяти реактивным нарядам HIMARS производства США.
Российская армия продолжает проведение спецоперации