Российская армия поразила установки ракетного комплекса С-300ПС

сегодня в 14:48

ВС России уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Также российская армия поразила пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.