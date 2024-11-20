Россиянку приняли за дичь и застрелили в Сибири

В Иркутской области семья нелегальных охотников застрелила женщину из карабина, приняв ее за зверя. Пуля влетела в шею 31-летней россиянки, она погибла на месте, сообщает SHOT .

Все произошло ночью 20 ноября. Женщина ехала на автомобиле с другом из поселка Шумский, следуя по трассе Р-255 «Сибирь». Пара остановилась на обочине для перекура, и в этот момент в шею сибирячки влетела пуля. Раненая упала замертво.

По словам друга погибшей, сразу после выстрела из леса выехал УАЗ, после чего машина быстро скрылась. Автомобиль задержали на въезде в Нижнеудинск — в нем были 48-летний мужчина, его 27-летний сын и их друг.

Оказалось, что мужчины занимались браконьерством и увидели женщину в тепловизор, приняв ее за зверя. Глава семейства выстрелил в предполагаемую «дичь» из карабина «Вепрь-308», убив жертву с одного выстрела.

Проводится проверка, охотники задержаны. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.