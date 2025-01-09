Россиянку приговорили к тюрьме за обвинения в изнасиловании футболистом «Милана»

В Испании российскую модель Луизу Кремлеву приговорили к 6 месяцам заключения в тюрьме за ложное обвинение французского игрока ФК «Милан» Тео Эрнандеса в изнасиловании, сообщает Lenta.ru .

Как пишет издание Marca, данное решение принял уголовный суд в Малаге. Девушку признали виновной в клевете.

Еще российскую модель обязали платить штраф по 10 тыс. евро в месяц во время всего тюремного срока. По приговору можно отсрочить исполнение наказания на два года, если Кремлева не совершит новых преступлений.

Ранее модель обвинила футболиста в изнасиловании и побоях. Они встречались в июне 2017 года. Но суд не установил вины спортсмена и закрыл дело. При этом он открыл новое дело, но уже в отношении россиянки.

Французский игрок в этом сезоне провел 22 матча в турнирах. Эрнандес отметился тремя голами и тремя результативными передачами.