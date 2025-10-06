Россиянка застряла с дочкой в ОАЭ из-за бывшего мужа-египтянина

Гражданка России оказалась в непростой ситуации в Дубае, куда ее заманил экс-супруг, гражданин Египта, под предлогом организации праздника в честь дня рождения их общей дочери. После торжества выяснилось, что выезд девочки из ОАЭ заблокирован отцом тайно от матери, и теперь семья не может вернуться домой, сообщает «Осторожно, новости» .

История Лилии Г. началась еще в 2017 году, когда она вышла замуж за египтянина, приняла ислам и переехала к нему жить. Но спустя 2 года женщина ушла от иностранца и с согласия бывшего мужа вернулась в Ереван вместе с их общей дочерью. Лилия является гражданкой как России, так и Армении. По ее словам, бывший муж систематически применял к ней насилие, а после развода, который был оформлен без ее ведома, уклонялся от выплаты алиментов на их общую дочь.

В июне 2025 года семья воссоединилась в Дубае для празднования дня рождения ребенка. В завершение поездки Лилия обнаружила, что бывший муж втайне оформил запрет на выезд дочери из страны и обратился в суд с целью получения опеки и вывоза ребенка в Египет.

По словам россиянки, ее пожилые родители из Москвы продали все имущество, чтобы оказать ей финансовую поддержку. Все полученные средства она потратила на оплату юристов, поскольку каждое новое судебное разбирательство требует денежных вложений. За последние 4 месяца экс-супруг ни разу не проявил интереса к благополучию дочери, не поинтересовался ее состоянием и потребностями, а лишь продолжает инициировать новые судебные процессы, создавая дополнительные трудности.

В настоящее время женщина проживает в Дубае у знакомых. По ее словам, российское и армянское посольства оказали ей помощь лишь в переводе необходимых документов, но не смогли посодействовать в ее возвращении на родину.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.