Россиянка зарезала мать и случайно погибла при попытке поджечь квартиру

В Нижегородской области 34-летняя женщина зарезала свою 55-летнюю мать и случайно погибла при попытке поджечь квартиру, чтобы скрыть следы преступления, сообщает SHOT .

Трагедия произошла накануне в Сарове. В последнее время Светлана не работала и жила с матерью за ее счет. Также женщина была не в восторге от сомнительного ухажера безработной дочери. В ходе очередной ссоры Света сорвалась и вонзила в шею матери кухонный нож, а затем порезала ей руки.

После этого дочь попыталась скрыть следы преступления, закрыла окна, открыла все газовые конфорки и подожгла квартиру. При этом сама выбраться из помещения не успела и потеряла сознание. Сотрудников МЧС вызвали соседи, которые заметили возгорание.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили в квартире тела двух женщин без сознания. Изрезанной женщине пытались оказать первую помощь перед домом, однако мать скончалась в машине скорой, дочь — в реанимации.