Россиянка ушла в магазин за продуктами в США и бесследно исчезла

39-летняя россиянка Наталья Х. исчезла после того, как отправилась в магазин за продуктами для праздничного стола. Ее отец Павел испытывает сильное беспокойство, поскольку уже почти две недели не имеет никаких известий от дочери, хотя ранее они общались ежедневно, сообщает 360.ru .

Семья считает, что к исчезновению Натальи Х. причастен ее супруг Томас К., который отказывается содействовать в поисках и в прошлом применял к ней насилие. Однако, как утверждают родственники, полиция США игнорирует эти обстоятельства.

«Полиция ничего не делает. Мужа так называемого никто не тревожит, не допрашивает. Хотя я считаю, что его первого надо было допросить и узнать, что случилось. Он совершил неправомерный поступок по отношению к моей дочери. Она сняла побои, и его „окольцевали“ — надели браслет», — рассказал отец пропавшей россиянки.

По словам отца россиянки, его дочь вышла из дома за покупками 1 января 2026 года и не вернулась. С тех пор он звонит ей каждый день и слышит в трубке гудки, но ему никто не отвечает.

В настоящее время к поискам Натальи подключились полиция, русскоязычные эмигранты и консульство. Близкие опасаются, что промедление в расследовании может сделать поиски бессмысленными.

