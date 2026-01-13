Россиянка ушла в магазин за продуктами в США и бесследно исчезла
39-летняя россиянка Наталья Х. исчезла после того, как отправилась в магазин за продуктами для праздничного стола. Ее отец Павел испытывает сильное беспокойство, поскольку уже почти две недели не имеет никаких известий от дочери, хотя ранее они общались ежедневно, сообщает 360.ru.
Семья считает, что к исчезновению Натальи Х. причастен ее супруг Томас К., который отказывается содействовать в поисках и в прошлом применял к ней насилие. Однако, как утверждают родственники, полиция США игнорирует эти обстоятельства.
«Полиция ничего не делает. Мужа так называемого никто не тревожит, не допрашивает. Хотя я считаю, что его первого надо было допросить и узнать, что случилось. Он совершил неправомерный поступок по отношению к моей дочери. Она сняла побои, и его „окольцевали“ — надели браслет», — рассказал отец пропавшей россиянки.
По словам отца россиянки, его дочь вышла из дома за покупками 1 января 2026 года и не вернулась. С тех пор он звонит ей каждый день и слышит в трубке гудки, но ему никто не отвечает.
В настоящее время к поискам Натальи подключились полиция, русскоязычные эмигранты и консульство. Близкие опасаются, что промедление в расследовании может сделать поиски бессмысленными.
