Россиянка умерла после того, как ей вырвали все 32 зуба

В Подмосковье женщина умерла после удаления всех зубов в клинике

Жительница Подмосковья скончалась спустя сутки после того, как в столичной клинике ей вырвали 32 зуба. Первое время 59-летняя женщина не жаловалась на здоровье, однако спустя день пошла в ванную и замертво упала, сообщает «SHOT Проверка» .

В медучреждение пациентка обратилась для установления имплантов. Во время сеанса стоматолог выдернул больной все 32 зуба, после чего отправил ее домой.

Первые сутки женщина не жаловалась на здоровье, однако позже потеряла сознание в ванной и умерла. Ее супруг вызывал домой скорую помощь, однако медики не успели спасти женщину.

Издание утверждает, что по факту смерти пациентки стоматологической клиники проводится проверка по статье об убийстве. Мужа женщины также увели на допрос.

По одной из версий, пациентка могла умереть из-за того, что у нее не выдержало сердце.