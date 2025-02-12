Россиянка пообещала суду родить от потерпевшего и избежала колонии

Кировский районный суд Новосибирска учел в качестве смягчающего обстоятельства желание обвиняемой родить от потерпевшего. Ее судили за нападение с ножом на супруга, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным суда, в один из вечеров муж и жена пили алкоголь и поссорились. Женщине стало обидно, что супруг дал ей пощечину и произнес грубые слова, после чего она взяла нож и порезала обидчика.

После драки мужчину госпитализировали. Уже жена, напавшая на мужа, всячески ухаживала за ним и раскаялась в содеянном. После той драки супруги также перестали употреблять алкоголь, отметили в суде.

Женщина обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд принял во внимание, что фигурантка молода, призналась в содеянном, раскаивается, имеет положительную репутацию и хочет родить от своего мужа. В ее пользу также сыграли «аморальность и противоправность поведения потерпевшего, явившиеся поводом к совершению преступления».

Суд признал жительницу Новосибирска виновной и приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.