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Россиянка погибла в центре Грузии, случайно упав в подземный переход

Туристка из России погибла в Грузии — она случайно оступилась и упала в подземный переход, сообщает SHOT .

Девушка приехала в Тбилиси вместе с друзьями. Перед смертью она гуляла с подругой, веселилась, пела песню Аллы Пугачевой «В последний раз» и делала селфи.

В какой-то момент девушка оступилась и упала в подземный переход. Это произошло на площади Первой Республики.

Подруга вызвала скорую помощь. Пострадавшую отвезли в больницу с перелом основания черепа. Спасти ее не удалось.

В память о девушке на месте ее смерти — в переходе — появился мемориал, куда приносят цветы. Родственники погибшей на данный момент находятся в Грузии. Они занимаются документами, чтобы отвезти тело девушки на родину.

Известно, что погибшая жила в Москве. Она работала в PR-агентстве.