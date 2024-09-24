Россиянина заключили под стражу в Турции за фото местной женщины в метро

Российский турист был задержан и заключен под стражу в Турции за фотографию, сделанную им в стамбульском метро, сообщает информацию Генерального консульства РФ в Турции, пишет «Петербургский дневник» .

По данным дипломатического представительства, 6 сентября петербуржца обвинили в нарушении статьи 137 Уголовного кодекса Турции — «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Причиной стало то, что на снимке, сделанном россиянином в метро, оказалась запечатлена местная жительница, часть лица которой была видна.

В тот же день женщина, чье изображение попало на фотографию, написала в полицию заявление, обвинив россиянина в сексуальном домогательстве. В результате мужчина был задержан и помещен под стражу.

Жена задержанного сообщила, что 26 сентября к ее супругу должны направить сотрудника Генерального консульства РФ, а также предоставить адвоката.