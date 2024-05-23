Россиянин вонзил нож в шею «отшившей» его кассирши и убил себя

сегодня в 22:40

Кузбассовец совершил самоубийство после нападения с ножом на возлюбленную

В Новокузнецке бывший сотрудник магазина напал с ножом на кассиршу, которая отказала ему после признания в любви. Мужчина нанес несколько ударов экс-коллеге и совершил самоубийство, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу кемеровского СУ Следкома.

Происшествие случилось накануне, 22 мая, прямо в одном из новокузнецких магазинов. К кассе подошел мужчина, который несколько раз ударил ножом сидевшую за аппаратом девушку.

Свидетели нападения оперативно вызвали скорую помощь, и подоспевшие врачи госпитализировали пострадавшую кассиршу. Девушка получила несколько ножевых ранений в область шеи.

«После случившегося подозреваемый свел счеты с жизнью», — заявили в следственном отделе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Прочие обстоятельства и детали произошедшего выясняются.