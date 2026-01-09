Россиянин-владелец наркошопа бесследно пропал в Таиланде

В Таиланде бесследно пропал 30-летний российянин-владелец наркошопа. Мужчина исчез в Паттайе, отправившись на встречу с деловым партнером, сообщает Baza .

В последнее время у пропавшего Михаил Е. были разногласия с совладельцем каннабис-шопа. По просьбе партнера Михаил ранее одолжил Ярославу 10 тыс. долларов для развития бизнеса. Затем Михаил отправился в Бангкок на встречу.

По словам матери пропавшего, сын опасался за свою безопасность и попросил начать его поиски, если Михаил не выйдет на связь в течение 2 часов.

До своего исчезновения Михаил отправил матери и брату фотографию Ярослава, его домашний адрес и ник в Telegram. Мужчина также пообещал информировать родных о ходе встречи и сообщать свою геолокацию. Но в итоге бесследно пропал.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как Михаил выходил из отеля в Паттайе и уезжал на мотоцикле. Родственники начали поиски, мать Михаила планирует вылететь в Таиланд ближайшим рейсом.

