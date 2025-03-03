Россиянин снял с себя трусы в самолете «Победы» и напугал соседа

Пассажир оголился и остался без трусов в самолете «Победы», выполнявшем рейс из Москвы в Астрахань. Странные действия мужчины напугали его соседа по креслу, сообщает Telegram-канал « Авиаторщина ».

Все произошло после того, как самолет набрал нужную высоту. Пассажир с 18 ряда обратился к бортпроводникам и сообщил, что его сосед зачем-то снял с себя штаны и трусы.

К месту подошел старший бортпроводник. Он увидел голого 38-летнего мужчину. Стюард попросил пассажира одеться и показать посадочный талон. Однако мужчина зачем-то стал показывать деньги, при этом он говорил нечто несвязное.

Бортпроводник решил, что пассажир даже не понимал, где находится. Мужчину удалось одеть. Однако обратившийся за помощью сосед не захотел и дальше сидеть рядом со странным пассажиром, опасаясь за свою безопасность, и пересел на другое место.

О происшествии доложили командиру воздушного судна. Пилот запросил скорую помощь и полицию по прилете в аэропорт назначения. В результате неадеквата задержали. На него составили административные протоколы за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования.

Ранее российский самолет при посадке в Благовещенске незаконно залетел в Китай. Он не выполнил указание диспетчера.