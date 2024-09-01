сегодня в 13:30

Россиянин получил удар током в 27 тыс вольт и смог выжить

40-летний житель Саратовской области получил тяжелейшую травму на стройке в Волгограде при разгрузке металлических конструкций — он пропустил через себя удар током в 27 тыс. вольт. Об этом сообщает Telegram-канал «Облздрав 34» .

Как выяснилось, рабочий схватился за трос, который оказался под напряжением. Мужчину ударило током и отбросило на землю.

Строителя доставили в больницу с многочисленными ожогами. Почти 40 суток пострадавший провел в больнице, где ему сделали несколько сложных операций.

Сейчас невероятно везучий мужчина уже выписан, его жизни и здоровью ничего не угрожает.