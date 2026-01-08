Россиянин около 100 раз порезал себя в Таиланде из-за депрессии и выжил

24-летний россиянин в тайской Паттайе из-за депрессии примерно 100 раз порезал сам себя, но при этом выжил, сообщает Mash .

К молодому человеку на новогодние праздники прилетела мама. Прощаясь на автовокзале, она увидела, что с запястья сына капает кровь. Пока женщина пыталась расспросить его про порезы, он убежал в неизвестном направлении.

Тогда обеспокоенная женщина пошла в три полицейских участка, но ей отказали в срочных поисках, так как там искаться начинают через 48 часов после исчезновения. Но россиянке помогли в туристической полиции — дали номер русского волонтера.

Через несколько часов поисков молодого человека нашли в гестхаусе в районе Пратамнак около побережья. Он заперся в номере внутри. Тогда дверь вскрыли. Волонтер успела доставить раненого в госпиталь.

В больнице у пациента диагностировали депрессивный психоз. Молодой человек успел нанести себе около 100 ранений и потерять больше 1 л крови, но все же выжил.

