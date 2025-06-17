Россиянин оголил зад и пообещал изнасиловать побитого и покусанного школьника

В Санкт-Петербурге двое мужчин по пьяни напали на двух несовершеннолетних, после чего один из агрессоров оголил свои ягоды, показал половые органы и пообещал изнасиловать подростков. Нападавших приговорили к условным срокам, сообщила объединенная пресс-служба судов города .

В сентябре 2024 года на несовершеннолетних напали рядом с детской площадкой на проспекте Маршала Жукова. Сначала мужчины устроили словесную перепалку с юношами, после чего в ход пошли кулаки.

Петербуржцы побили одного из подростков, нанеся ему удары в пах и голову. Один мужчина также кусал пострадавшего за лицо и лежал на нем, не давая встать, другой — дергал за волосы. Далее пьяные агрессоры бегали за другим юношей и угрожали поколотить его. После этого один из нападавших бросил бутылку в сторону ребят, осколки которой отлетели в сторону покусанного юноши.

Кроме того, кусавшийся злоумышленник также показал подросткам голый зад и половые органы, после чего пригрозил их изнасиловать.

Обоих горожан обвинили в хулиганстве (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ). Мужчине, который укусил подростка за лицо и показывал половые органы, также вменяли часть 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия), однако обвинения сняли.

В итоге кусавшийся петербуржец получил 3 года условно с испытательным сроком 3 года, а его товарищ — 2,5 года условно с аналогичным испытательным сроком.

«Фигуранты освобождены из-под стражи в зале суда немедленно», — добавили в суде.