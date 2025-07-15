Россиянин искупался в речке и подцепил смертельную бактерию

Мужчина подцепил смертельную бактерию во время купания в реке Томь

Мужчина искупался в реке Томь в Томской области и получил глухоту, отит ныряльщика и отек челюсти, узнало Инфо24 . В его ухо попала бактерия Pseudomonas aeruginosa, известная как «синегнойная палочка» — она вызывает инфекции, которые могут привести к смерти.

Молодой человек купался в речке в селе Тахтамышево. После заплыва он заметил, что в его ухе начало стрелять, и в этой области также появилась гематома. Вскоре у россиянина повысилась температура и пропал слух.

Мужчина обратился к врачам, которые оказали ему помощь. Выяснилось, что во время купания гражданин нырял и подхватил «синегнойную палочку».

Врачи прописали пациенту два вида антибиотиков, капли, мази и таблетки. Кроме того, пострадавшему придется промывать больное ухо и до конца лета отказаться от купаний и посещения бани.

Бактерия Pseudomonas aeruginosa способна вызывать тяжелые инфекции у людей с ослабленным иммунитетом. Чаще всего недуги, вызванные заражением «синегнойной палочкой», поражают дыхательные пути.

«При проникновении в кровь приводит к сепсису с высокой летальностью — до 50 процентов случаев. У больных с ожогами или ранами „синегнойная палочка“ вызывает трудноизлечимые нагноения, а при попадании в уши — наружный отит, известный как „ухо пловца“», — отмечает Инфо24.