Россиянин и новозеландец насиловали детей и снимали с ними порнографию

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД РФ, УБК МВД РФ благодаря взаимодействию с силовиками Австралии и Новой Зеландии задержали двоих подозреваемых. Они являются фигурантами дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних в России и Новой Зеландии, сообщает официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Силовики Австралии, РФ и Новой Зеландии около 12 месяцев расследовали ряд сексуальных преступлений. Их двое злоумышленников совершили по отношению к несовершеннолетним гражданам РФ и Новой Зеландии.

Один из пострадавших от сексуального насилия попал в область зрения австралийской полиции. Через некоторое время работникам интерпола удалось провести задержание гражданина РФ. Он занимался преступной деятельностью в отношении несовершеннолетних примерно пять лет. Также известно, что мужчина занимался созданием детского порно для реализации покупателям за границей. Против фигуранта открыты уголовные дела по статьям 132, 134, 135, 242.1, 242.2 УК РФ.

У россиянина на компьютере нашли видео. На них некий мужчина совершает развратные действия против несовершеннолетних. Оказалось, что это гражданин Новой Зеландии.

Информацию о правонарушении МВД РФ направило по каналам Интерпола силовикам этого государства. Благодаря им фигуранта задержали. Также были найдены еще не менее пяти пострадавших от действий преступной группы.