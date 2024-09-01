Россиянин и американец обнаружены среди погибших заложников в Газе

ТАСС: граждане РФ и США погибли в секторе Газа от рук ХАМАС

Во время боя в секторе Газе израильские военные нашли несколько погибших заложников. Среди них были российский и американский граждане. Об этом сообщает ТАСС .

В секторе Газа найден мертвым россиянин Александр Лобанов. Также от рук ХАМАС умер один американец, мужчина по фамилии Голдберг-Полин.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что лидеров ХАМАС ждет возмездие за гибель заложника из США. Также политик рассказал о том, что ЦАХАЛ нашел в секторе Газа шесть тел погибших гражданских.

Ранее сообщалось, что найденные люди, предположительно, были взяты в заложники 7 октября 2023 года. Опознание остальных граждан еще проводится.