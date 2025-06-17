Россияне сломали ноги и ушибли бедра после просмотра 9D-кино в Китае

Туристы из российского Благовещенска поломали ноги и серьезно ушибли ребра после просмотра фильма в кинотеатре формата 9D в Китае. Группа музыкантов и танцоров прибыла в Хэйхэ в КНР, чтобы выступить с концертом 7 июня, но поездка завершилась неудачно, сообщает Mash .

9D-кинотеатр должны были посетить 176 человек. Они заходили группами по 10.

Половина кресел сломались, а затем в зал прошли следующие пять человек. Среди них оказались российские музыканты — 17-летний баянист Руслан, его родители Анастасия и Игорь, 14-летний гитарист и преподаватель вошли в зал. Спустя две минуты кресла перевернулась. Работники помочь не смогли, поскольку не разговаривали на русском, и подумали, что люди кричат, поскольку им весело, а не больно.

В результате у Игоря сломана левая нога со смещением. В больнице делать операцию отказались из-за опухоли, в итоге пришлось надеть бандаж.

У остальных музыкантов ушибы ног, грудной клетки, стоп. Им обработали раны, а также дали обезболивающее. Затем направили обратно в отель.

По словам пострадавших, в скорой не было оборудования для перевозки.

Игорь, Руслан и Анастасия уехали домой на следующий день. Им заплатили компенсацию. Анастасия отметила, что претензий к организаторам у них нет. Гитарист вместе с преподавателем остались и выступили.