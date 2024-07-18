Россияне с ножом и в масках фотографировались с козленком на пляже

Козленка спасли от мужчин с ножом на нижегородском пляже

В поселке Новинки Нижегородской области местный житель спас козленка от людей с ножом. Инцидент произошел 17 июля, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на страницу местного жителя в соцсетях.

Нижегородец утверждает, что трое людей принесли связанного козленка на пляж и положили его у понтона. Купавшиеся рядом дети увидели, как мужчины надели маски и, держа нож, делали фото с козленком.

Свидетели вызвали на место правоохранителей. Люди с ножом заявили, что хотели просто погулять с козленком, а резать его и жарить не собирались.

После этого козленка забрал к себе автор поста — мужчина по имени Алексей.