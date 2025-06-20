Россияне с маленькими детьми просят помощи по эвакуации из Израиля

Российские туристы, отдыхающие с детьми в Израиле, оказались в трудной ситуации. Они не могут самостоятельно вернуться домой и обращаются за помощью, чтобы им помогли покинуть Тель-Авив по воздуху, пишет Mash .

Вначале туристы не придавали большого значения редким сиренам воздушной тревоги. Они спокойно спускались в укрытия, а затем продолжали отдых. Надежная работа противовоздушной обороны Израиля создавала ощущение безопасности.

Даже когда начался военный конфликт, многие россияне решили не прерывать отпуск, полагая, что ситуация быстро нормализуется. Однако теперь они готовят совместное обращение в посольство России с целью попросить помощи по эвакуации домой.

Они утверждают, что добраться до Египта наземным транспортом крайне сложно — пятичасовая поездка на автобусе в жаркую погоду непосильна для семей с маленькими детьми. А воздушное пространство остается закрытым для гражданских рейсов. В последние дни защитная система Израиля справляется только с половиной ракет, и это тревожит людей.

На данный момент единственный способ выбраться из Тель-Авива — это автобус до Эйлата или в Египет. Однако поездка занимает 5 часов, и при звуке тревоги пассажиров высаживают прямо в пустыне, заставляя лежать на земле. С двухлетним ребенком такое путешествие просто невозможно осуществить, утверждает россиянка Татьяна.

В настоящее время в Израиле находится немало российских детей, включая тех, кто приехал на лечение. Матери беспокоятся о том, как эвакуация по суше может повлиять на здоровье их малышей. Дополнительное беспокойство вызывает у людей отсутствие страховых полисов — если турист пострадает при обстрелах, ему придется заплатить большие деньги за медицинскую помощь.