Россияне пытались морем нелегально попасть в США

Двух россиян-нелегалов задержала погранслужба США у Пуэрто-Рико

Двое россиян были задержаны у западного побережья Пуэрто-Рико при попытке на лодке нелегально попасть в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую погранслужбу.

Россияне — мужчина и женщина, плыли на четырехметровой лодке. Их сопровождали трое мужчин из Доминиканской Республики.

Нарушителей перехватило судно береговой охраны.

Несостоявшихся нелегалов задержали и передали в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Пуэрто-Рико — остров в Карибском море, находящийся под управлением США, но не являющийся американским штатом. Находится в 3 500 км от побережья США.