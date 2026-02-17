Россиян превращают в соучастников нападений хакеров с помощью б/у устройств

Б/у устройства в РФ все чаще применяют хакеры для DDoS-атак

Б/у ноутбуки, телефоны и иные «умные» устройства нередко продаются с вирусами. Из-за этого новые владельцы, сами не зная об этом, участвуют в хакерских атаках на коммерческие и государственные компании, сообщает Общественное Телевидение России .

Некоторые покупатели б/у устройств сталкиваются с тем, что их техника заражена вредоносным программным обеспечением (ПО). Вирус сам подключает изделие к сети захваченных компьютеров, которыми управляют хакеры. Затем устройства используют для организации DDoS-атак.

Технику с вирусами могут перепродавать специально. Хакеры делают это для расширения ботнет-сети. Злоумышленники приобретают ряд дешевых устройств, устанавливают на них вирусы и продают изделия на вторичном рынке.

Покупатель становится обладателем исправного изделия. Однако после включения устройство начинает функционировать в интересах хакера.

Частью ботнета могут оказаться разные устройства — телефоны, планшеты, ноутбуки. Заразить могут также кофеварки, чайники, приставку и любые другие смарт-изделия. Вирус может быть внедрен в любое устройство, которое имеет выход в Сеть.

