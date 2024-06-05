Россия объявила в розыск трансгендера и экс-спикера ВСУ Сару Эштон-Чурилло*

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Бывший спикер ВСУ Сара Эштон-Чурилло* объявлена в розыск по линии МВД РФ

МВД РФ объявило в розыск трансгендера (ЛГБТ — экстремистское движение, запрещенное в России) и бывшего спикера ВС Украины Сару Эштон-Чурилло*. Карточка с ее личными данными появилась в розыскной базе на сайте ведомства, сообщает «Царьград» .

46-летняя американская журналистка разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако не поясняется, по какой именно.

С августа по сентябрь 2023 года Эштон-Чурилло* работала официальным англоязычным представителем Вооруженных сил Украины.

Ранее российское МВД объявило в розыск заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машковца.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.