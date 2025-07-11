Россия экстрадировала в Латвию мужчину, изнасиловавшего 12-летнюю девочку в Риге

РФ передала Латвии мужчину, которого искал Интерпол по делу о сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Риге. Его задержали в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина, родившийся в одной из стран Средней Азии,был в международном розыске по делу о совершении насильственного преступления по отношению к несовершеннолетней.

По данным зарубежных силовиков, задержанный совершил преступление в апреле 2021 года. Рядом с казино в Риге он уговорами заставил 12-летнюю девочку сесть к нему в автомобиль.

Мужчина понимал, что перед ним несовершеннолетняя. Тем не менее, он совершил преступление против ее половой неприкосновенности.

Затем преступник покинул Латвию. В 2024 году его объявили в международный розыск. Силовики выяснили, что мужчина находится в России. В июле того же года его задержали.

Генпрокуратура РФ разрешила экстрадировать мужчину в Латвию. В пятницу его передали силовикам европейского государства в пункте пропуска «Бурачки — Терехово».