Росгвардия задержала в Шатуре мужчину за ножевое ранение

Сотрудники Росгвардии задержали в Шатуре 25-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом на посетителя развлекательного заведения. Пострадавшего госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пункт централизованного наблюдения с охраняемого объекта, расположенного на улице Энергетиков. По указанному адресу незамедлительно выехал наряд вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.