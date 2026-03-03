Росгвардия задержала в Подмосковье подозреваемых в краже 10,5 млн руб

Сотрудники ОМОН «Русич» совместно с полицейскими задержали в Подмосковье троих мужчин, подозреваемых в краже имущества более чем на 10 млн рублей. Операцию провели при силовой поддержке спецподразделения, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

По данным правоохранителей, злоумышленники разбили стекло автомобиля, припаркованного у торгового центра на Каширском шоссе, и похитили портфель. Внутри находились ноутбук, мобильный телефон, часы и более 10 млн рублей.

Подозреваемых задержали по местам проживания при силовой поддержке ОМОН «Русич». Возбуждено уголовное дело.

