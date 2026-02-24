Росгвардия задержала в Подмосковье мужчину за убийство сестры

Сотрудники Можайского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 43-летнего жителя деревни Мокрое. Мужчину подозревают в убийстве родной сестры.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары – трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.