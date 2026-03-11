Росгвардия задержала в Подмосковье мужчину с наркотиками

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Подмосковье 50-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере. У него изъяли около 3 граммов мефедрона, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на мужчину, который при виде служебного автомобиля резко сменил направление и ускорил шаг. Его остановили для проверки документов.

Задержанным оказался 50-летний житель города Железнодорожный, ранее судимый за кражу. Во время беседы он заметно нервничал и признался, что в его сумке находятся запрещенные вещества.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли пять полимерных свертков с веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон общей массой около 3 граммов, что относится к крупному размеру. Мужчину передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.