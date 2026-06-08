Росгвардия задержала в Подмосковье две пары за кражи в ТЦ

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Щелкове и Балашихе две пары, пытавшиеся похитить товары из торговых центров. Нарушителей передали полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В Щелкове росгвардейцы задержали молодых людей из Звенигорода, которые пытались вынести из гипермаркета комплект постельного белья стоимостью около 6 тыс. рублей. Пару остановили после того, как они прошли мимо кассы, прикрыв товар верхней одеждой.

Похожий случай произошел в Балашихе. В одном из торговых центров 35-летний местный житель и его 31-летняя спутница складывали продукты в сумки, прикрывая друг друга от камер видеонаблюдения. Супруги также прошли кассовую зону без оплаты.

В обоих случаях сработала тревожная кнопка. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых на выходе из магазинов и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.